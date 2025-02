Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine: Putin will in wenigen Tagen Sieg verkünden

Von t-online , FIN , cc , jcz Aktualisiert am 21.02.2025 - 14:27 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Wladimir Putin (Archivbild): Am 24. Februar ist der dritte Jahrestag der russischen Invasion. (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Putin soll am Jahrestag der Invasion Sieg ausrufen. 160.000 in Odessa ohne Strom nach russischem Angriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Ukraine: Russland will in wenigen Tagen Sieg verkünden

Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst (HUR) plant Wladimir Putin, am 24. Februar den Sieg über die Ukraine auszurufen. An diesem Tag jährt sich die Invasion der Ukraine zum dritten Mal. Wie es danach mit den militärischen Operationen der Russen in der Ukraine weitergeht, ließ der HUR in seinem Bericht offen.

Langfristig soll die Strategie des Kremls sein, das Verhältnis zwischen der Ukraine und seinen westlichen Verbündeten weiter zu destabilisieren. Dazu soll das Narrativ verbreitet werden, die Ukraine wäre von seinen Verbündeten im Stich gelassen worden.

Tusk stellt Drei-Punkte-Plan vor

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat einen Drei-Punkte-Plan zur Ukraine auf der Plattform X vorgestellt. Demnach sollen unter anderem eingefrorene russische Gelder verwendet werden. Lesen Sie hier mehr dazu.

Rubio: Kein Putin-Trump-Treffen ohne vorherige Fortschritte

Laut US-Außenminister Marco Rubio hängt ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weitgehend davon ab, ob es Fortschritte bei der Beendigung des Ukraine-Krieges gebe. In einem Interview auf der Online-Plattform "X" sagte Rubio, er habe am Dienstag in Saudi-Arabien mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und russischen Beamten darüber gesprochen. "Ich habe ihnen gesagt, es wird kein Treffen geben, solange wir nicht wissen, worum es bei dem Treffen gehen wird."

Man treffe sich in der Regel erst, wenn man wisse, dass ein Ergebnis oder ein Fortschritt erzielt werde. "Ich denke also, dass der Zeitpunkt des Treffens weitgehend davon abhängt, ob wir Fortschritte bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine machen können. Und wenn wir das können und ein Treffen den Deal besiegelt, denke ich, dass jeder feiern sollte, dass Präsident Trump ein Friedensstifter ist", sagte Rubio der Journalistin Catherine Herridge.

China sieht ein "Fenster für den Frieden"

China sieht nach einem Treffen ranghoher Vertreter Russlands und der USA zum Ukraine-Krieg ein "Fenster für den Frieden" in dem seit drei Jahren andauernden Konflikt. Peking habe "festgestellt, dass der Ruf nach Friedensgesprächen in letzter Zeit lauter geworden" sei und sich "ein Fenster für den Frieden öffnet", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag laut einer Erklärung seines Ministeriums.

Russland will den USA Öldeal anbieten

Ein russischer Unterhändler hat bei den Ukraine-Beratungen in Saudi-Arabien angedeutet, dass es zu einer Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland bei der Ölförderung kommen könnte. Bislang dürfen US-Firmen wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen nicht in Russland operieren. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump-Berater ruft Selenskyj zur Mäßigung auf

Am Donnerstagnachmittag hat Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz die Ukraine zur Mäßigung aufgerufen. Dass die Ukraine schlecht über die USA rede, sei inakzeptabel, sagt Waltz dem Sender Fox News. Die USA versuchten, einen Friedensvertrag mit Russland auszuhandeln, der für alle Seiten akzeptabel sei. "Sie müssen sich mäßigen", sagte Waltz. Er äußerte zudem die Überzeugung, dass die Differenzen zwischen den USA und der Ukraine beigelegt werden könnten.

Russlands Kriegswirtschaft in der Krise