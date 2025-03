Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin schlägt Übergangsregierung für die Ukraine vor

Wladimir Putin steuert nach eigenen Angaben auf die Erreichung seiner Ziele in der Ukraine zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Putin schlägt Übergangsregierung für Ukraine vor

Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt laut Medienberichten eine Übergangsregierung für die Ukraine vor, um Neuwahlen und die Unterzeichnung von Schlüsselabkommen mit dem Ziel einer Einigung zu ermöglichen. Während eines Besuchs in der nördlichen Hafenstadt Murmansk sagt Putin laut russischen Nachrichtenagenturen, Russland bewege sich allmählich, aber zuversichtlich auf die Erreichung seiner Ziele in dem mehr als drei Jahre dauernden Krieg mit der Ukraine zu. Er denke, dass US-Präsident Donald Trump, der die Beziehungen zu Moskau verbessern und auf eine Einigung hinarbeiten wolle, aufrichtig um Frieden in der Ukraine bemüht sei. Russland sei außerdem bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, um eine Lösung des Konflikts zu finden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Rohstoffdeal: USA wollen Kontrolle über Ukraine

Beim letzten Versuch scheiterte der Rohstoffdeal am Streit zwischen Trump und Selenskyj. Jetzt liegt ein neuer Entwurf vor – der die Ausbeutung der Ukraine vorsieht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Putin "wird bald sterben"

Über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten ranken sich seit Jahren Gerüchte. Der ukrainische Präsident glaubt, dass Putin wohl nicht mehr lange zu leben hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

"In kommenden Tagen": London und Paris schicken Armeechefs in Ukraine

Emmanuel Macron plant eine gemeinsame Mission mit britischen Einheiten in der Ukraine. Die europäische Unterstützung für Sanktionen gegen Russland bleibt ungebrochen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Europa muss Verteidigungsfähigkeit beweisen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Europa aufgefordert, seine Verteidigungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. "Europa kann sich selbst verteidigen. Wir müssen es beweisen", erklärte er am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Er teilte dazu ein Foto, das ihn zusammen mit europäischen Staats- und Regierungschefs zeigt.

Estland entzieht Russen und Belarussen das Wahlrecht

Estland hat Staatsbürgern von bestimmten Drittstaaten, die in dem baltischen EU- und Nato-Land leben, das Wahlrecht bei den Kommunalwahlen entzogen. Das Parlament in Tallinn stimmte am Mittwoch für eine entsprechende Verfassungsänderung, die besonders auf die im Land lebenden russischen und belarussischen Staatsbürger abzielt. Die Regelung, die von der estnischen Regierung als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurde, muss nun noch von Staatspräsident Alar Karis formal gebilligt werden. Die nächste Kommunalwahl in Estland findet am 19. Oktober statt.

Fast 80.000 russische und rund 2.700 belarussische Bürger besitzen nach Daten des Innenministeriums eine Aufenthaltserlaubnis in Estland. Bei den Kommunalwahlen waren sie bislang ebenso wahlberechtigt wie estnische Bürger, sogenannte Nichtbürger und Bürger anderer EU-Staaten, die über 16 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in dem Ostseestaat haben.

Regierungschef Kristen Michal bezeichnete den mit den Stimmen von 93 der 101 Abgeordneten getroffenen Beschluss als "gemeinsamen Sieg" und "sehr grundlegende Entscheidung". "In unserem lokalen Leben werden die Entscheidungen nicht von den Bürgern der Aggressorstaaten getroffen, sondern in unserem eigenen Land sind wir selbst die Entscheidungsträger", schrieb er auf der Plattform X.

Macron: Europäische Truppen sollen wichtige Städte in der Ukraine sichern