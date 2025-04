Zahl der Todesopfer nach russischem Angriff auf Sumy steigt auf 31

Mehr als 20 Tote bei russischem Raketenangriff auf Sumy

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Sumy sind nach Angaben der ukrainischen Rettungskräfte mehr als 20 Menschen getötet worden. Es gebe mindestens 21 Todesopfer und über 20 Verletzte, erklärten die Rettungskräfte am Sonntag. "Russland hat das Stadtzentrum mit ballistischen Raketen angegriffen, als viele Menschen auf der Straße waren", teilten sie weiter in Onlinediensten mit.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "schrecklichen Raketenangriff", bei dem es "Dutzende Tote und Verletzte" gegeben habe. "Und das an einem Tag, an dem die Menschen in die Kirche gehen: am Palmsonntag", schrieb er in Onlinemedien.