Newsblog zum Ukraine-Krieg Kiew macht Angebot: Können Bundeswehr-Soldaten schulen

15.04.2025



Kiew könnte Bundeswehrsoldaten in Umgang mit Drohnen schulen. Für Russland kämpfende Chinesen warnen ihre Landsleute. Alles News in unserem Blog.

Trump macht Selenskyj für den Krieg verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, den Krieg in der Ukraine begonnen zu haben. "Wenn man einen Krieg beginnt, muss man wissen, dass man ihn gewinnen kann. Man fängt keinen Krieg gegen jemanden an, der 20 Mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass dir jemand ein paar Raketen gibt." Auf Truth Social machte er zudem seinen Amtsvorgänger Joe Biden verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Telegramkanäle: Explosionen erschüttern Kursk

Russische Behörden in Kursk melden einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Grenzstadt. "Kursk wurde über Nacht massiv angegriffen", teilt die Verwaltung der Region Kursk auf Telegram mit. Eine 85-jährige Frau sei getötet und neun Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister von Kursk, Sergej Kolijarow, schreibt auf Telegram, ein mehrstöckiges Wohnhaus sei beschädigt worden. Mehrere Wohnungen hätten Feuer gefangen. Die Bewohner seien in eine nahe gelegene Schule evakuiert worden. Laut Berichten der russischen Telegramkanäle Baza und Shot gab es in der Stadt mehr als 20 Explosionen. Die Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine bekämpft Nachschub für Russlands Armee

Die ukrainischen Streitkräfte haben seit Jahresbeginn nach eigenen Angaben bereits Tausende von russischen Militärfahrzeugen zerstört. "Seit Anfang des Jahres hat der Feind 11.583 Fahrzeuge und Sonderausrüstung verloren", schrieb Armeechef Olexandr Syrskyj auf Telegram. Logistik des Gegners zu vernichten, sei eine der Hauptaufgaben der ukrainischen Streitkräfte. "Insgesamt wurden seit Anfang 2024 mehr als 35.000 Einheiten feindlicher Fahrzeuge zerstört."

Der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte fügte der Mitteilung auch ein Video hinzu, auf dem die Zerstörung russischer Militärfahrzeuge verschiedenster Art – auch Panzer – durch Drohnen zu sehen ist. Durch diese Angriffe hätten Hunderttausende Tonnen an Munition, Ausrüstung und Treibstoff die russischen Truppen entlang der Frontlinien in der Ukraine nicht erreicht, behauptet Syrskyj. Seine Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

In den vergangenen Monaten gingen die russischen Streitkräfte vermehrt dazu über, die ukrainischen Stellungen mit Wellen von Soldaten anzugreifen, die lediglich von Artillerie unterstützt wurden.

Ukraine: Gespräche über Rohstoffabkommen mit USA "konstruktiv"

Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über ein geplantes Rohstoffabkommen sind nach ukrainischen Angaben "konstruktiv" verlaufen. Das Treffen in der vergangenen Woche in Washington sei "normal" verlaufen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus ukrainischen Verhandlungskreisen. Es habe "keine Probleme" gegeben. Alle Beteiligten hätten die Gespräche als "konstruktiv" bezeichnet.

Wie AFP weiter erfuhr, wurden die Gespräche in vertraulichem Rahmen geführt. Einzelheiten des Treffens könnten daher zunächst nicht mitgeteilt werden. Hauptsächlich seien aber rechtliche Fragen erörtert worden. Die ukrainische Justizministerin Olha Stefanischyna wertete es am Montag im ukrainischen Fernsehen als ein "positives Zeichen an sich, dass Konsultationen stattfinden".

Kiew könnte Bundeswehrsoldaten in Umgang mit Drohnen schulen

Die Ukraine könnte nach Einschätzung ihres Botschafters in Deutschland, Oleksii Makeiev, Bundeswehrsoldaten im Umgang mit Drohnen schulen. "Erfahrungsaustausch findet schon jetzt statt. Auch für Ausbildung stünden wir zur Verfügung", sagte Makeiev dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er könne sich dies "gut vorstellen". "Kein deutscher Soldat hat die Erfahrungen, die wir haben", argumentierte er.