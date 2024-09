Der Countdown für das deutsche Rentensystem läuft. Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler weisen schon seit mehreren Jahren auf die Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Rentensystem hin. Aber statt die Gefahr zu bannen, wurde das Problem von einer Regierung zur nächsten weitergereicht in der Hoffnung, das Problem löse sich von selbst. Nun scheint jedoch Bewegung in die Debatte zu kommen.

Was ist das Altersvorsorgedepot?

Steuerliche Förderung des Altersvorsorgedepots

Das Depot soll so aufgebaut sein, dass es einer ähnlichen Förderlogik wie die Riester-Rente unterliegt: Die in das Depot eingezahlten Beträge können jährlich bis zu einem bestimmten Freibetrag steuerlich geltend gemacht werden. "Der Freibetrag, der jetzt diskutiert wird, liegt bei 2.100 Euro, also das, was bei Riester auch steuerlich absetzbar ist. Das wäre relativ wenig", sagt Soltau.