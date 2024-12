Teures Wohnen - 40 Prozent fühlen sich belastet

Aktualisiert am 05.12.2024 - 05:00 Uhr

Aktualisiert am 05.12.2024 - 05:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Kosten für ein Dach über dem Kopf sind für viele eine große Last. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Linken vor dem nächsten "Wohngipfel".

Wohnkosten sind über Jahre vor allem in Großstädten stark gestiegen, während der Neubau den Zielen hinterherhinkt. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat deshalb zu einem weiteren Wohngipfel an diesem Donnerstag geladen.

Rückhalt für Mietendeckel

In der Umfrage unterstützten 73 Prozent der Menschen einen bundesweiten Mietendeckel "voll und ganz" oder "eher" - und zwar über Parteigrenzen hinweg. Die Studie ermittelte 100 Prozent Rückhalt bei befragten Linken-Anhängern, 86 Prozent bei SPD, 74 Prozent bei AfD, 61 Prozent bei CDU/CSU und 55 Prozent bei der FDP. In Ostdeutschland seien 80 Prozent für einen Mietendeckel, in Westdeutschland 72 Prozent.