Donald Trump überrascht mit einem eigenen "Meme Coin" auf dem Kryptomarkt – auch Melania Trump zieht mit einer eigenen digitalen Münze nach. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Donald Trump hat schon im Wahlkampf seine Unterstützung für Kryptowährungen signalisiert – und kurz vor der Rückkehr ins Weiße Haus nun ein Zeichen mit einem eigenen "Meme Coin" gesetzt. Die Ankündigung in seinem Netzwerk Truth Social in der Nacht auf Samstag löste einen Ansturm auf die neue Währung aus, der dazu führte, dass die Gesamtbewertung binnen weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg.

"Es ist Zeit, alles das zu feiern, wofür wir stehen: GEWINNEN!", schrieb Trump dazu in seiner Ankündigung und forderte seine Anhänger auf, die Coins zu kaufen. "Habt Spaß!", so Trump. Nur wenige Stunden später zog auch seine Ehefrau Melania Trump nach. Am Sonntag verkündete auch sie, ihr eigener "Meme Coin" könne nun auf dem Markt gehandelt werden.

Donald Trumps Sohn, Eric Trump, der die Geschäftstätigkeiten der Trump-Organisation leitet, sagte, dieses Angebot sei Teil eines neuen und wachsenden Geschäftssektors, in den die Familie Trump eingestiegen sei. Der designierte Präsident und seine Familie dürften mit den eigenen Kryptowährungen also großen Profit erzielen. Hier ein Überblick.

Was sind "Meme Coins"?

Die sogenannten Meme Coins sind eine Art digitale Gedenkmünzen, die gehandelt werden können. Sie stellen eine Untergruppe der Kryptowährungen dar, die aus der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Phänomen im Internet Kapital schlagen. Kaufen kann man sich mit den "Meme Coins" nichts, ihr Wert steigt und fällt mit der aktuellen Begeisterung der Händler für den jeweiligen "Meme Coin".

Für Begeisterung sorgt wohl auch das Logo des offiziellen Trump-Coins: Es zeigt ein Cartoon-Bild von Donald Trump, wie er die Faust in die Luft schwingt. Der Trump-Meme feiere "einen Anführer, der niemals zurückweicht, egal in welcher Situation", hieß es auf der Webseite des Projekts. Das Bild ist an die Szene nach dem Attentat auf Trump während einer Wahlkampfveranstaltung im Juli vergangenen Jahres angelehnt. Trump streckte die Faust gen Himmel und rief: "Fight! Fight! Fight!" (Kämpft! Kämpft! Kämpft!).

Wie bewertet der Markt die Coins?

Am Sonntagmorgen stieg der Marktwert der Trump-Coins auf rund 13 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 12,6 Milliarden Euro). Ein Coin kostete zwischenzeitlich mehr als 70 Dollar. Auf den Markt gebracht worden war er für weniger als ein Zehntel. Am Sonntagmittag erlebte der Coin dann zwischenzeitlich einen deutlichen Wertverlust: 38 Prozent. Eine Rolle dabei soll die Ankündigung gespielt haben, dass nun auch Trumps Ehefrau Melania einen eigenen "Meme Coin" auf den Markt bringe. Binnen der ersten Stunde nach seiner Einführung erreichte auch Melanias Coin eine Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Dollar, am Sonntagabend war ein Coin fast 8 US-Dollar wert.

Können auch deutsche Anleger in die Trump-Coins investieren?

Die Trump- und Melania-Coins können wie andere Kryptowährungen in Deutschland bei lizenzierten Krypto-Brokern und Krypto-Börsen erworben werden. Krypto-Börsen sind ein Marktplatz für den direkten Handel zwischen Anlegern. Der Preis wird durch das Angebot und die Nachfrage bestimmt, wodurch es zu größeren Preisschwankungen kommen kann. Broker berechnen dagegen für ihren Service höhere Gebühren und dienen als Vermittler zwischen Anlegern und dem Markt. Die Preise werden meist auf Basis des aktuellen Marktwerts festgelegt.

Wie hoch ist das Risiko bei einer solchen Investition?

Kryptowährungsmärkte sind generell sehr volatil. Die digitalen Token sind nicht durch materielle Vermögenswerte gedeckt. Besonders "Meme Coins" sind durch ihre hohe Volatilität bekannt, da ihr Wert hauptsächlich auf der Wahrnehmung der Anleger basiert. Anleger sollten sich des hohen Risikos bewusst sein, das mit Investitionen in solche Kryptowährungen verbunden ist. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen haben Meme-Kryptowährungen keinen konkreten wirtschaftlichen oder transaktionalen Nutzen.