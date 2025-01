Verdi bestreikt DHL-Paketzentren

Ein Verdi-Plakat an einem Eingangstor eines DHL-Standorts - auch am Donnerstag sind vielerorts solche Hinweise zu sehen. (Quelle: Wolf von Dewitz/dpa/dpa-bilder)

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi den dritten Tag in Folge auf Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind am Donnerstag Beschäftigte in ausgewählten, über das Bundesgebiet verteilten Paketzentren zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, etwa in Köln, Krefeld und Herford (NRW) sowie in Lahr (Baden-Württemberg).