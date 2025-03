Aktualisiert am 27.03.2025 - 04:44 Uhr

Die Bahn gibt ein beklagenswertes Bild ab. Die Z├╝ge sind unp├╝nktlich wie nie, und die wirtschaftlichen Ziele verfehlt der Konzern erneut. Erkl├Ąren muss all das jemand, der bald wom├Âglich weg ist.

Dabei ist die Zukunft des 60-J├Ąhrigen unter einer neuen Bundesregierung v├Âllig ungewiss. Unterh├Ąndler von CDU , CSU und SPD fordern in den Koalitionsverhandlungen, ihn abzusetzen. Lutz ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG. Acht Jahre sp├Ąter sieht die Lage d├╝ster aus.

Die (Un-)P├╝nktlichkeit - Ein historischer Tiefstwert

62,5 Prozent der Fernz├╝ge - und damit nicht einmal jeder zweite ICE und IC -waren im vergangenen Jahr p├╝nktlich unterwegs. Ausgefallene Z├╝ge sind in dieser Statistik nicht ber├╝cksichtigt. Und als versp├Ątet gilt ein Zug erst ab einer Verz├Âgerung von sechs Minuten.

Die Baustellen - Was wird aus dem Schienennetz?

Hauptschuldige an den unz├Ąhligen Versp├Ątungen ist aus Bahn-Sicht die marode Infrastruktur. Sie f├╝hrt zu vielen ungeplanten Baustellen, die den Fahrplan zerschie├čen. Hinzu kommt die zu hohe Auslastung des Netzes. Teilweise sei man "bereits im Regelbetrieb, sp├Ątestens im St├Ârfall an oder deutlich oberhalb der Belastungsgrenze der Infrastruktur", hei├čt es im "S3"-Papier.

Die Unterlage gilt als Blaupause f├╝r ein umfassendes Sanierungsprogramm, mit dem die Bahn das Ruder rumrei├čen will. Statt mehr Verkehrswachstum steht dabei nun die Stabilisierung des gesamten Bahnsystems im Mittelpunkt. Die drei zentralen Ziele sind die Verbesserung des Betriebs, die Sanierung der Infrastruktur und solide Finanzen. Neben einem umfassenden Stellenabbau beinhaltet das Konzept vor allem die Modernisierung des Kernnetzes.

Daf├╝r sollen bis Anfang der 2030er Jahre mehr als 40 wichtige Streckenabschnitte generalsaniert werden. Den Anfang machte 2024 die sogenannte Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Von August an steht die um ein Vielfaches l├Ąngere Strecke zwischen Hamburg und Berlin an. Schon bis 2027 strebt die Bahn mit diesen Bauma├čnahmen eine P├╝nktlichkeit von 75 bis 80 Prozent an.