Mehrere Teslas brennen in Rom - Musk spricht von Terrorismus

Aktualisiert am 31.03.2025 - 21:10 Uhr

Aktualisiert am 31.03.2025 - 21:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Teslas in Flammen (Handout) (Quelle: -/Vigili Del Fuoco/dpa/dpa-bilder)

17 Teslas gehen in der Nacht auf Montag in Flammen auf. Die Feuerwehr in Rom rückt mit einem Großaufgebot aus. Es könnte sich um einen gezielten Brandanschlag handeln.