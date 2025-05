Chinas Außenhandel schlägt Erwartungen - Fokus auf USA

Überraschend sind Chinas Exporte trotz des laufenden Handelskonflikts mit Washington nicht unter die Räder gekommen. Doch der Außenhandel mit Washington litt massiv, wie aus Daten der Zollbehörde in Peking hervorging. Nach Angaben in US-Dollar stiegen im April die Ausfuhren insgesamt um 8,1 Prozent verglichen mit demselben Vorjahresmonat, die Importe sanken leicht um 0,2 Prozent. Der Handelsüberschuss betrug rund 96 Milliarden US-Dollar (86 Mrd. Euro).

Wie der Handel mit den USA lief

Im Fokus stand der Handel mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hatte im April Zusatzzölle von 145 Prozent auf Waren aus China angeordnet. Peking konterte mit 125 Prozent auf Importe aus den USA und Exportbeschränkungen wichtiger Rohstoffe. Trump will mit Zöllen Firmen dazu bringen, sich in den USA anzusiedeln und damit den Produktionsstandort stärken. Experten halten dies für schwierig.

Experte sieht Gefahr für Deutschland

Peking habe sich in den letzten Jahren gut auf eine mögliche Eskalation mit den USA vorbereitet, sagt Max Zenglein, Ökonom beim Institut für China-Studien Merics in Berlin . Die Eskalation im Handelsstreit berge jedoch "massive Gefahren" für die Weltwirtschaft und damit auch für Deutschland. "In einer zunehmend von geopolitischen Rivalitäten geprägten Ära der Globalisierung, laufen deutsche Unternehmen Gefahr zwischen die Fronten zu geraten", sagt Zenglein.

Chinas Handel mit Deutschland entwickelte sich im April in extreme Richtungen. Die Ausfuhren schossen im Vergleich zum selben Vorjahresmonat um 20,4 Prozent in die Höhe. Die Importe gingen dagegen deutlich um 12,2 Prozent zurück. Auch Chinas Einfuhren aus der EU sanken merklich um 16,5 Prozent.

Wo Pekings Probleme liegen

Zudem sind Exporte ein wichtiger Antrieb für den chinesischen Wirtschaftsmotor. Peking will in diesem Jahr wieder ein ambitioniertes Wachstumsziel von rund fünf Prozent erreichen. Die Stimmung in Chinas Industrie ist getrübt. Im produzierenden Gewerbe deutete sich zuletzt weniger Aktivität in den Fabriken an. Auch gingen die Bestellungen von Containern aus China mit Ziel USA merklich zurück.