Europa und Mini retten BMW die Absatzzahlen

Die Autoindustrie hat es gerade schwer. Auch BMW bekommt die Krise in China zu spüren, kann aber anders als Audi und Mercedes-Benz ausgleichen. Dabei hilft auch ein Plus an unerwarteter Stelle.

Doch in allen anderen Regionen konnte BMW wachsen, allen voran Europa mit einem Plus von gut 8 Prozent auf 498.000 Autos. Selbst in den USA ging es allen Zöllen zum Trotz um 2,7 Prozent auf 193.000 Autos nach oben. Das dürfte allerdings auch daran liegen, dass BMW die zusätzlichen Kosten durch die Zölle bisher nicht an seine Kunden weitergibt.