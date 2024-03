Verdi will Lidl und Kaufland bestreiken

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Einzel- und Großhandel erneut zu einem Warnstreik auf. "Dieses Mal werden die Supermarktketten der Schwarz-Gruppe in den Blick genommen", teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Verdi will demnach in dieser Woche ihre Aktionstage "Ostern steht vor der Tür, wir auch!" fortsetzen, Höhepunkt soll der Donnerstag mit zentralen Streikaktionen werden.