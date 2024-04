Verwalter hat straffen Zeitplan

Denkhaus will das Prozedere rund um die Insolvenz schnell in Gang bringen. "Wir wollen schon bis Ende April einen Insolvenzplan vorlegen. Nach einer Prüfung durch das Amtsgericht Essen soll die Gläubigerversammlung am 28. Mai entscheiden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Ein Kernelement dieses Sanierungsplans sei der Verkauf des Unternehmens an einen Investor.