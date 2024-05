15 weitere Städte Lieferdienst Knuspr kündigt Expansion in Deutschland an Von reuters 24.05.2024 - 13:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Knuspr-Lieferauto auf der Oberbaumbrücke in Berlin: Seit dem 22. April liefert der Dienst Knuspr in Berlin, Potsdam und Umgebung aus. (Quelle: Marcus Lieder/Knuspr) Kopiert News folgen

Seit Ende April liefert Knuspr auch in Deutschland. Das Unternehmen plant eine Expansion in 15 weitere deutsche Großstädte.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Knuspr soll seinem tschechischem Mutterkonzern Rohlik zufolge im umkämpften deutschen Markt expandieren. Knuspr, derzeit in München, dem Rhein-Main-Gebiet und Berlin vertreten, könnte seine Dienste in 15 weiteren Städten anbieten, sagte Rohlik-Gründer Tomas Cupr der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir haben bereits ein Auge auf Hamburg geworfen", sagte er. Nach einem Eintritt in der Hansestadt müsse der Online-Supermarkt aber zunächst Geld von Investoren einsammeln, um eine weitere Ausweitung zu stemmen. Cupr wolle binnen zwölf Monaten schwarze Zahlen schreiben und den Markt in Zentraleuropa für sich gewinnen. Das sei auch die Geschichte für einen möglichen Börsengang der 2014 in Tschechien gegründeten Gruppe.

Der deutsche Lebensmittelmarkt mit Discountern wie Aldi und Lidl sowie Supermarktketten wie Edeka und Rewe ist hart umkämpft. Zuletzt hatte sich der Lebensmittel-Lieferant Getir aus der Bundesrepublik zurückgezogen. Schnell-Lieferdienste mussten mit hohen Investitionen und Anlauf-Verlusten kämpfen.

Deutschland ist noch "weißer Fleck"

Der Knuspr-Mutterkonzern Rohlik hatte 2023 dagegen bereits in seinem tschechischen Heimatmarkt einen kleinen Gewinn eingefahren, sagte Cupr. Auch in Ungarn verdiente der Händler Geld – aber in der Gruppe habe Rohlik angesichts der Expansion in Deutschland zuletzt einen Verlust von rund 20 Millionen Euro geschrieben, fügte er hinzu. Unter anderem habe das Unternehmen in den Ausbau seiner Lieferzentren investiert. Doch die Verluste sollen nicht bleiben: "Auf Ebene der Gruppe werden wir innerhalb der nächsten zwölf Monate die Gewinnschwelle überschreiten – inklusive des Wachstums in Deutschland", betonte Cupr.

Analysten zufolge nutzen nur rund zwei Prozent der Verbraucher in der Bundesrepublik Lebensmittel-Lieferdienste, in Großbritannien sind es dagegen schon acht Prozent. Deutschland sei damit trotz großer Kaufkraft noch ein "weißer Fleck", sagte Arhi Kivilahti, Analyst beim Handelsexperten ADA Insights.

Knuspr-Mutter setzt auf Eigenmarken

Deutsche Einzelhändler wie Rewe liefern indes längst im Internet bestellte Lebensmittel an die Kunden. Rewe ist auch am Lieferdienst Flink beteiligt. Rivale Edeka hat sich beim Lieferdienst Picnic eingekauft, der Online-Kunden zu festen Zeiten Lebensmittel zustellt und sich damit von anderen Lieferdiensten unterscheidet. Knuspr verspricht, Lebensmittel drei Stunden nach der Online-Bestellung zu liefern.