Insgesamt also eine schwierige Lage für den Konzern. Die EM ist somit eine gute Gelegenheit, die eigene Bekanntschaft in Deutschland zu erhöhen, um künftig bei mehr Kaufentscheidungen in Betracht gezogen zu werden. Immerhin plant BYD, in den kommenden Jahren 100 Autohäuser in Deutschland und ein eigenes Werk in Ungarn zu eröffnen. Bis 2026 visiert das Unternehmen in Deutschland einen Absatz von 120.000 E-Autos an. Dass sie mit dem Sponsoring der EM das deutsche Traditionsunternehmen Volkswagen ersetzen, kann durchaus als Zeichen des Kampfeswillen gedeutet werden.