Aus diesem Grund kann man das Splitting auch nicht ganz abschaffen, das hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten. Allerdings sollten wir an einzelnen Stellschrauben drehen, etwa an den Freibeträgen.

Monika Schnitzer , Jahrgang 1961, ist Ökonomin und seit Oktober 2022 die erste Frau an der Spitze des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sogenannten Wirtschaftsweisen. Schnitzer lehrt als Professorin an der Münchner Ludwigs-Maximilian-Universität. Sie gilt als Expertin für Wettbewerbsfragen, äußert sich aber auch häufig zur Rentenpolitik, in der sie regelmäßig für eine Anhebung des Renteneintrittsalters plädiert.

Derzeit überträgt der Partner mit dem geringen Einkommen in Steuerklasse 5 seinen steuerfreien Grundbetrag an den Partner mit dem höheren Einkommen in Steuerklasse 3. Dadurch zahlt derjenige mit weniger Einkommen mehr, der mit mehr Einkommen weniger Steuern. Diese Steuerklassenkombination will die Ampel nun zugunsten der Steuerklasse 4 mit Faktor abschaffen, sodass die Steuerlast bei beiden ihrem jeweiligen Einkommensanteil entspricht. Das ist schon mal gut, weil ein Aufwuchs der Arbeitszeit für Frauen in Teilzeit ihnen dann monatlich deutlich mehr netto einbringt. Noch besser wäre es, das Ehegattensplitting auf das verfassungsrechtlich gebotene Minimum zu begrenzen, um so die Erwerbsanreize zu erhöhen.