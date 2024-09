Drohende Werksschließungen, bis zu 30.000 Stellen bei VW in Gefahr: Die Schreckensnachrichten rissen zuletzt nicht ab. Doch wie dramatisch ist die Lage tatsächlich? Und was bringt der Autogipfel?

Noch beschäftigt VW in Deutschland rund 120.000 Menschen. Doch diese Zahl könnte in den kommenden Jahren drastisch zurückgehen. Angesichts rückläufiger Umsätze kündigte der Vorstand in Wolfsburg harte Einschnitte an, wie sie die Belegschaft so noch nicht erlebt hat.