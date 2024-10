Trotz Widerstands aus Deutschland sind die EU-Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos von China um Mitternacht in Kraft getreten. Die Extra-Abgaben sollen für fünf Jahre gelten. Die EU-Kommission hatte am Dienstag eine entsprechende Verordnung beschlossen.

Die Regierung in Peking übte umgehend scharfe Kritik an der Entscheidung der EU. "China ist mit der Entscheidung nicht einverstanden und akzeptiert sie nicht", erklärte das chinesische Handelsministerium am Mittwoch. Allerdings habe man mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, "dass die EU-Seite angekündigt hat, weiter mit China über Preisverpflichtungen zu verhandeln". China hoffe, "so bald wie möglich eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, um eine Eskalation der Handelsstreitigkeiten zu vermeiden".