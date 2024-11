"Privat vorzusorgen kann ich mir nicht leisten"

Thomas Pawelzik mailt: "Seit circa 20 Jahren zahle ich monatlich etwas in die Riester-Rente ein. Im Dezember 2022 schloss ich außerdem eine Lebensversicherung ab, die ab einem bestimmten Policenwert ebenfalls zu einer Erhöhung der gesetzlichen Rente führt." Weil er seit Langem in Teilzeit und für Mindestlohn arbeite, werde sein gesetzlicher Rentenanspruch unterhalb des Existenzminimums liegen. "Deshalb ist parallel eine private Altersvorsorge für mich unverzichtbar und Pflicht."

"50 Euro extra, das wird nicht reichen"

"Ein Großteil der Bevölkerung hat finanziell gar nicht die Möglichkeiten, privat fürs Alter vorzusorgen", sagt Anja Lindner , die selbst betroffen ist. "Ich bin Angestellte in Vollzeit, habe ein Nettoeinkommen von 2.000 Euro und davon ein altes Haus und ein Auto zu unterhalten. Wovon soll ich fürs Alter sparen? Ich möchte doch jetzt leben und nicht für meinen Ruhestand sparen."

"Wovon soll ich was fürs Alter weglegen?"

Ramona Neumann berichtet: "Ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, nur in den Achtzigerjahren setzte ich für fünf Jahre wegen meiner zwei Kinder aus. Seit 25 Jahren arbeite ich nun als Sozialarbeiterin und Dauernachtwache in einer Obdachloseneinrichtung." Im Gegensatz zu Harald Rohr bekomme die 63-Jährige aber keine Nacht-, Sonntags- oder Feiertagszuschläge.

"Ich beziehe den Mindestlohn, aber auch erst seit 2015. Vorher hatte ich 1.000 Euro netto. Ich gehe in dreieinhalb Jahren in Rente, auch weil ich aufgrund der Nachtarbeit einfach nicht mehr kann. Wovon soll ich großartig was fürs Alter weglegen?", fragt sie.