Ein CEO wird erschossen. Doch statt Mitgefühl zeigen viele Menschen im Netz Freude über die Tat. Sogar eine Ethik-Dozentin stimmt mit ein.

Mittwochmorgen in Manhattan, New York City: Ein vermummter Mann taucht vor einem Hotel auf. Er zieht eine Schusswaffe, feuert mehrmals von hinten auf einen Mann, steigt dann auf ein Fahrrad und fährt davon. Sein Opfer stirbt kurz darauf an seinen Verletzungen. Die Aufnahmen einer Sicherheitskamera, die den Mord zeigen, gehen um die Welt. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Ein Mann ist auf offener Straße erschossen worden. Eigentlich würde man an dieser Stelle eine Welle der Anteilnahme erwarten. Doch die Reaktion ist besonders in den USA auch eine andere: Das Opfer wird mit Hohn und Spott in sozialen Netzwerken überzogen. Das Magazin Forbes schreibt, der Mord werde als eine "direkte Reaktion" verstanden, oder: Einige sähen die Tat "als Gerechtigkeit."

Bei dem Toten handelt es sich um Brian Thompson, den Chef von United Health, der größten Versicherung in den Vereinigten Staaten. United Health profitiert wie wenige andere Unternehmen von der politischen Situation rund um Versicherungen in den USA: Gesetzliche Krankenversicherungen, wie es sie in Deutschland gibt, sind in den USA nur bestimmten Bevölkerungsgruppen zugänglich. Die meisten Amerikaner müssen ihre medizinische Versorgung privat organisieren.

United Health soll Anträge mit fehlerhafter KI ablehnen

Es gibt die Möglichkeit, sich über private Krankenversicherungen wie United Health zu versichern – für viel Geld. Doch die Versicherungen lehnen selbst notwendige Eingriffe oft ab. Patienten werden entsprechend nicht behandelt oder müssen die teils horrenden Kosten selbst zahlen. Ein Rechtsstreit um Kostenübernahme ist zwar prinzipiell möglich – kostet Betroffene aber viel Geld und Zeit.

United Health soll von diesem System nicht nur profitieren, sondern es bis an die Spitze getrieben haben. Aktuell läuft ein Gerichtsverfahren gegen mehrere Versicherer, darunter United Health. Die Kläger erheben den Vorwurf, United habe sich in den vergangenen Jahren eine Künstliche Intelligenz eingekauft, die über die Anträge der Patienten entschieden habe. Die KI soll eine Fehlerquote von 90 Prozent haben. Das soll das Unternehmen angeblich gewusst, und doch die KI trotzdem weiter genutzt haben, weil sie profitabel gewesen sei: Die Ablehnungsquote schoss nach oben, und damit sanken die Kosten für United Health.

Die Anklage wirft der Versicherung vor, auch zulässige Anträge abzulehnen – in dem Wissen, dass sich statistisch nur zwei von 1.000 Versicherten gegen die Ablehnung wehrt. Kläger sind Familien zweier Patienten, deren Anträge auf Altenheimaufenthalte United Health abgelehnt hatte. Die Patienten sind inzwischen verstorben.

Unternehmen schaltet Kommentarfunktion ab

Kurz nach Thompsons Tod setzte United Health am Mittwoch einen Post in mehreren sozialen Medien ab. Man sei bestürzt, traurig und denke an die Familie des Toten. 79.000 Nutzer reagierten bei Facebook – mehr als 73.500 mit einem lachenden Emoji. Auf all seinen sozialen Netzwerken, unter anderem Instagram, hat das Unternehmen inzwischen die Kommentarfunktion deaktiviert und alle vorherigen Kommentare entfernt.