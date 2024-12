Der britische Reisekonzern Thomas Cook ging vor fünf Jahren insolvent. Was wurde aus dem Unternehmen?

Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019 hatte weitreichende Folgen für die Tourismusbranche und Hunderttausende Reisende. Rund fünf Jahre später ist das Verfahren noch immer nicht abgeschlossen, die Folgen wirken in Deutschland und Großbritannien immer noch nach.

Thomas Cook war einer der ältesten und bekanntesten Reiseveranstalter weltweit. Die Pleite betraf weltweit 600.000 Reisende und führte zur größten Rückholaktion in der britischen Luftfahrtgeschichte. Der Geschäftsbetrieb wurde mittlerweile eingestellt.

Die Geschichte von Thomas Cook

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Thomas Cook & Son zu einem führenden Anbieter erschwinglicher Pauschalreisen. Bereits 1855 bot das Unternehmen Reisen auf den Kontinent an, später folgten Touren nach Ägypten und Indien .

Insolvenz betraf Hunderttausende Reisende

Im 21. Jahrhundert geriet Thomas Cook durch den Druck der Digitalisierung und die Konkurrenz durch die Konkurrenz von Online-Plattformen in Schwierigkeiten. Hinzu kamen hohe Schulden und zögerliche Entscheidungen. Am 23. September 2019 musste der Konzern Insolvenz anmelden.

Von der Insolvenz von Thomas Cook waren auch die verschiedenen Gesellschaften der Gruppe in Deutschland und Großbritannien betroffen. Ihre Insolvenzverfahren gestalten sich komplex und langwierig. So sind die Insolvenzverwalter in Deutschland noch immer damit beschäftigt, streitige Forderungen gerichtlich einzutreiben.