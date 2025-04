Und wie viel teurer würde das Dach dann konkret?

Das lässt sich pauschal nicht sagen, das hängt auch noch von anderen Faktoren ab, etwa von der Qualität der Dachmaterialien. Das kann variieren. Ich kann versuchen, auf der Baustelle mit einem Kran zu arbeiten, um die Produktivität meiner Mitarbeiter zu steigern. Es gibt aber Gewerke im Handwerk, da geht das nicht, da machen die Personalkosten fast 80 Prozent des Endkundenpreises aus. Friseure zum Beispiel könnten den Kostenschub sicher nicht mit einem preiswerteren Shampoo dämpfen. Das heißt, der Friseurbesuch dürfte deutlich teurer werden. Und ich finde: Ein Haarschnitt darf kein Luxus werden, sondern muss bezahlbar für alle sein.

Zur Person Jörg Dittrich, Jahrgang 1969, ist Dachdeckermeister und führt einen 1905 in Dresden gegründeten Familienbetrieb mit 65 Mitarbeitern. Berufsbegleitend studierte er an der Fachhochschule Zittau Hochbau. Ehrenamtlich engagiert er sich seit 2012 in der Dresdner Handwerkskammer. Seit Januar 2023 ist er Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Im Handwerk insgesamt sind geschätzt rund 200.000 Stellen offen. Ließen sich die nicht besser besetzen, wenn die Betriebe besser zahlen?

In vielen Handwerksberufen lässt sich sehr gut verdienen. Gerade in Regionen, wo der Bedarf groß ist, können sich gut ausgebildete Handwerker den Betrieb aussuchen. Auch eine Firmengründung kann finanziell attraktiv sein. Einen höheren Mindestlohn mit dem Fachkräftemangel zu begründen, halte ich daher für falsch. Wir müssen vielmehr im Blick haben, dass 2024 rund 62.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Meistens nicht durch Entlassungen, sondern weil Betriebe "still" geschlossen haben: wegen zu hoher Kosten, zu viel Bürokratie und zu geringer Wertschätzung der unternehmerischen Verantwortung. Viele haben schlicht keinen Nachfolger gefunden. Das ist bitter. Und zeigt: Es fehlt an Nachwuchs, aber sicher nicht nur im Handwerk.

Besetzen ließen sich die Positionen mit Zuwanderern. Inwiefern schadet oder nutzt da die neue Migrationspolitik von Schwarz-Rot?

Deutschland hat Jahre der ungesteuerten Migration erlebt. Es ist gut und nötig, dass die neue Regierung das nun angehen und regeln will. Denn: Wenn sich in der Gesellschaft ein Gefühl von Überforderung breitmacht, führt das zu einem Klima, in dem auch jene Menschen aus dem Ausland auf Ablehnung stoßen, die wir unbedingt brauchen: gut ausgebildete Fachkräfte, die über das Zuwanderungsgesetz nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und das Land voranzubringen.

Gebraucht werden all diese Menschen auch, weil absehbar viele Menschen in Deutschland in Rente gehen und nur wenige Junge in den Arbeitsmarkt nachwachsen. Merz, Klingbeil und Co. wollen für diese demografische Herausforderung nun eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge macht für eine Reform der Sozialversicherung. Reicht das aus?