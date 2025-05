Der Dax hat am Dienstag erneut einen Rekord aufgestellt. In der Spitze kletterte er bis auf 24.161 Punkte.

Trotz aller wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten hat der Dax am Dienstag wieder einen Rekord aufgestellt. In der Spitze kletterte er bis auf 24.161 Punkte nach oben. Zuletzt kam der deutsche Leitindex dann mit 24.152 Zählern auf ein Plus von etwa einem halben Prozent. Die vorherige Rekordmarke stammte vom vergangenen Mittwoch.

Im laufenden Jahr weist der Dax nun schon ein Plus von mehr als 21 Prozent auf, während die US-Börsen im Minus liegen. Auf letztere blicken Anleger am Dienstag erwartungsvoll, nachdem sie am Vortag feiertagsbedingt geschlossen waren. Indikationen lassen auch in New York Kursgewinne erwarten, die die Erleichterung nachvollziehen, dass US-Präsident Donald Trump den Europäern nach seiner jüngsten Zoll-Drohung Aufschub gewährte.