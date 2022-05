"Ich sehe sehr, sehr starke Parallelen zur Dotcom-Blase. Da haben viele Anleger in eine einzelne Aktie investiert und geglaubt, dass dieses Unternehmen das nächste große Ding ist", sagt Emden. Auch die Blockchain-Technologie habe sich noch nicht so durchgesetzt wie bisher erwartet. "Es wird dauern, das Vertrauen wieder aufzubauen. Über den Sommer ist die Luft raus", so der Analyst.

Doch es gibt durchaus optimistischere Stimmen in der Branche: "Der relativ pl√∂tzliche Absturz k√∂nnte auch in einen k√ľrzeren B√§renmarkt m√ľnden als in vergangenen Crash-Phasen", sagt etwa Alexander Braun. Er verweist auf die positiven Entwicklungen, die sich trotz der Krise abzeichnen.

So beweisen sich die gro√üen Kryptow√§hrungen wie Bitcoin oder Ether in der Krise als deutlich widerstandsf√§higer als viele andere Coins. Zudem ist das Vertrauen der Investoren stark: In den vergangenen 15 Monaten, w√§hrend der Bl√ľtezeit des Sektors, seien knapp 42 Milliarden Dollar in neue Kryptoprojekte geflossen.

Miner √ľberpr√ľfen ihre Computer (Symbolbild): Steigende Strompreise sowie h√§rtere Regulierungen belasten die Miner, die Transaktionen der Kryptow√§hrungen verschl√ľsseln und so neue Coins generieren. (Quelle: Matt Hunt/imago-images-bilder)

Auch die Kleinanleger reagierten laut den gro√üen Anbietern deutlich ruhiger, als der Markt vermuten lassen w√ľrde. So berichten sowohl Bitpanda als auch Bison und Coinbase im Gespr√§ch mit t-online, dass sie keine Ausverk√§ufe bei privaten Investoren auf ihren Plattformen erlebt h√§tten ‚Äď und widersprechen damit der Erkl√§rung einiger Analysten.

"F√ľr viele Anleger ist eine solche Phase durchaus gesund", sagt etwa Ulli Spankowski, CEO und Mitgr√ľnder des Kryptoh√§ndlers Bison. "Der Crash erinnert sie daran, dass sie in eine hochvolatile Assetklasse investieren."

War es das jetzt f√ľr Bitcoin und Co.?

Nicht, wenn man den Stimmen aus der Branche vertrauen m√∂chte. Unter den Brokeranbietern und B√∂rsenbetreibern herrscht trotz der Katerstimmung keine Furcht. "Dieser Crash wird die Branche nur resilienter machen", sagt etwa Binance-Gr√ľnder Changpeng Zhao ‚Äď obwohl er beim Terra-Absturz selbst Milliardensummen verloren haben soll.

Dass mit Terra eine der Top-10-Kryptow√§hrungen fast √ľber Nacht ihren gesamten Wert verloren hat, beunruhigt auch Alexander Braun nicht. "Von wenigen Ausnahmen abgesehen, waren die Top-10-Coins des vorherigen Bullenmarktes in den Top 10 des n√§chsten Bullenmarktes nicht mehr vertreten", sagt der Experte. Die aktuelle Entwicklung sei also nichts Au√üergew√∂hnliches.

Einstiegschancen f√ľr Anleger?

Zugegeben: Der Vergleich mit der Dotcom-Blase kann Anleger in Angst versetzen ‚Äď etwa wenn sie sich an die Aktien erinnern, die Anfang des Jahrtausends nie wieder ihren Wert zur√ľckgewonnen haben. Er kann aber auch Mut machen und Chancen aufzeigen.

"In der Dotcom-Blase st√ľrzten auch Gr√∂√üen wie Amazon damals um knapp 90 Prozent ab", erkl√§rt Braun. Heute geh√∂rt das Unternehmen zu den Tech-Giganten, die Aktien sind am Markt besonders begehrt. In den vergangenen f√ľnf Jahren legte der Aktienkurs um mehr als 120 Prozent zu ‚Äď und das, obwohl Anleger die Techaktien seit Jahresbeginn heftig abstrafen.