Aktien Frankfurt Schluss: Dax wegen neuerlicher Zinssorgen schwächer

Dem konnte sich Aixtron im MDax wegen eines ermutigenden Analystenkommentars entziehen. Die Aktien stemmten sich mit plus 0,7 Prozent gegen die Tech-Schwäche. Die Investmentbank Oddo BHF sieht trotz des bislang starken Kursverlaufs in diesem Jahr noch Potenzial bis 35 Euro. Analyst Martin Marandon-Carlhian lobte, das Unternehmen partizipiere an schnell wachsenden Geschäftsfeldern, deren Dynamik noch am Anfang stehe.