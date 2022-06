Aktien Europa Schluss: Talfahrt - US-Konjunktursorgen schwappen über

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Aus den USA ├╝berschwappende Konjunktur- und Inflationssorgen haben am Freitag an den wichtigsten europ├Ąischen B├Ârse n einen Kursrutsch ausgel├Âst. In Mailand herrschte sogar eine regelrechte Ausverkaufsstimmung. Aus Branchensicht flohen Anleger europaweit vor allem aus Bank- und Rohstoffaktien. Diese Sektoren k├Ânnten unter einem wirtschaftlichen Abschwung besonders leiden.