Da ist es gut, dass Apple nach Einschätzung der Bank of America 80 Prozent seiner in den USA verkauften Smartphones inzwischen außerhalb Chinas fertigt. Schon in den vergangenen Jahren hatte Apple verstärkt Produktionen von China nach Indien verlagert. Die iPhone-16-Reihe wird komplett dort gefertigt. Mit seinem Partner Foxconn macht Apple Indien zu seinem zweitgrößten Produktionsstandort. Mit dem Charme, dass dort auch eine zunehmende Anzahl an Kunden zu Hause ist und Apple-Produkte kauft.

Apple investiert zu Hause

Der Konzern hat aber auch angekündigt, 500 Milliarden US-Dollar in den nächsten Jahren im Heimatmarkt USA zu investieren. 20.000 neue Jobs sollen entstehen. Angesichts der Zoll-Debatten sind solche Entwicklungen verständlich – zumal die neue US-Regierung Steuer-Senkungen in Aussicht gestellt hat. Geplant ist der Bau einer Fabrik für KI-Server. Gerade ging auch die Chip-Produktion für iPhones von Apple-Partner TSMC in den USA an den Start. TSMC ist der Auftragsproduzent der iPhone-Chips von Apple. Bislang werden die Chips allerdings nicht in den USA gefertigt, sondern in Taiwan.