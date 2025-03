Was heute an der Börse wichtig wird

Dax auf neuem Rekordhoch (KI-Symbolbild): Die Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union werden in den nächsten Jahren stark ansteigen.

Der Dax setzte am Montag seinen Aufwärtstrend ungebremst fort und erreichte eine neue historische Bestmarke. Die Aussicht auf eine enorme Erhöhung der Verteidigungsausgaben löste Euphorie unter Investoren aus und trieb vor allem Rüstungsaktien in die Höhe. Während Europa von dieser Entwicklung profitiert, bleibt die Wall Street unter Druck. Neue Zölle und wirtschaftspolitische Unsicherheiten beeinflussen die Märkte weltweit. Ein Blick auf die wichtigsten Entwicklungen an den Börsen.