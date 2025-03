Nach Rekordhoch und Rücksetzer: Dax kämpft sich zurück

Was heute an der Börse wichtig wird

Börsenbulle strauchelt (KI-Symbolbild): Anleger blicken in dieser Woche gespannt auf die Konjunkturdaten aus Deutschland und die Inflation in den USA.

Der Wochenauftakt bringt zunächst eine leichte Erholung an den Finanzmärkten. Der Dax stabilisiert sich nach dem Rücksetzer vom Freitag, auch die US-Börsen haben sich im späten Freitagshandel wieder gefangen. Während positive Produktionsdaten aus Deutschland für Auftrieb sorgen, warten die Anleger weiterhin gespannt auf neue Inflationszahlen aus den USA . Die wichtigsten Entwicklungen an den Börsen im Überblick.

Börsenstart im Minus

Der Dax stieg am Montag in den ersten Handelsminuten zunächst um 0,32 Prozent auf 23.083,38 Punkte, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch von 23.475 Punkten erreicht hatte. Danach setzte jedoch sofort der Ausverkauf ein und der deutsche Leitindex verlor zwischenzeitlich mehr als ein Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 0,76 Prozent auf 29.784,79 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,1 Prozent zu.