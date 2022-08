Steuerklasse 6: Rückerstattung bekommen – so geht's

Aktualisiert am 17.08.2022 - 14:16 Uhr

Aktualisiert am 17.08.2022 - 14:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wer einen Nebenjob hat, fällt oft in die unbeliebte Steuerklasse 6. Dann drohen hohe Abzüge – aber mitunter gibt es später Geld zurück.

Unter Umständen können Sie sich aber später über eine Rückerstattung freuen. Wir zeigen, in welchen Fällen das wahrscheinlich ist und Sie überhaupt an die Rückzahlung kommen.

Bekomme ich in Steuerklasse 6 eine Rückerstattung?

Das ist möglich. Da die Abzüge in Steuerklasse 6 vergleichsweise hoch sind, erhalten Sie nach der Steuererklärung oft eine Rückzahlung.

In dieser Lohnsteuerklasse fallen für Sie bereits ab dem ersten Euro Steuern an, weil weder der Grundfreibetrag noch weitere Pauschalen wie der Arbeitnehmerpauschbetrag oder die Sonderausgabenpauschale gelten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie grundsätzlich keine Werbungskosten oder Sonderausgaben in der Steuererklärung angeben können.