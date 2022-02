Abwenden von Russland

Ampelkoalition kündigt Bau von Flüssiggasterminals an

27.02.2022, 12:56 Uhr | neb, dpa

Tankschiff wird mit Flüssiggas befüllt (Symbolbild): Auch Deutschland will nun eigene Flüssiggasterminals bauen. Bisher gibt es kein einziges. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Deutschland will bei der Energieversorgung unabhängiger von Russland werden. Nach jahrelangem Zögern hat sich die Bundesregierung nun auf zwei Standorte für Flüssiggasterminals geeinigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Abhängigkeit von russischem Erdgas den Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland angekündigt. Scholz nannte am Sonntag im Bundestag als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven.

Anders als viele europäische Nachbarländer hat Deutschland bisher kein einziges LNG-Terminal. In den vergangenen Jahren gab es vier Projekte für Flüssiggasterminals: In Stade, Rostock, Wilhelmshaven und Brunsbüttel wollten Investoren die entsprechenden Terminals bauen. Über die Jahre haben sich aber Investoren zurückgezogen, etwa aus dem Projekt in Moskau.

USA und Australien bieten Flüssiggas an

Immer wieder kamen Zweifel auf, ob in Deutschland der Bedarf für Flüssiggas bestehe. Mit dem Bau der Pipeline Nord Stream 2 hatte sich Deutschland in den vergangenen Jahren eher in die Richtung anderer Infrastrukturen orientiert.

Durch den Krieg in der Ukraine gibt es nun offensichtlich ein schlagartiges Umdenken. Die Ampelkoalition will die Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren. Flüssiggas ist hier eine Möglichkeit: Anbieter sind unter anderem Australien, die USA und Katar.