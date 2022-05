Letzte Zinsanhebung ist zehn Jahre her

Schnabel sagte dem "Handelsblatt" dazu: "Es steht außer Zweifel, dass höhere Lohnforderungen kommen werden, wenn die Inflation längere Zeit so hoch bleibt." Umso wichtiger sei es nun, dass die EZB handle. "Wir dürfen also nicht erst reagieren, wenn eine Lohn-Preis-Spirale bereits in Gang gekommen ist."

Zuletzt hatte die EZB im Jahr 2011 die Zinsen im Euro-Raum angehoben, diesen Schritt aber kurze Zeit später wieder korrigiert. In anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien haben die Notenbanken die Zinsen in diesem Jahr bereits erhöht. In den USA wird erwartet, dass die Fed am Mittwochabend einen weiteren Zinsschritt verkündet.