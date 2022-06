Das Chaos ist vorprogrammiert: An drei Tagen dieser Woche wollen Mitarbeiter der britischen Bahn streiken. Sie fordern h├Âhere Gehalte in Folge der Inflation. Auch die Londoner U-Bahn steht still.

Zugreisende in Gro├čbritannien m├╝ssen sich auf lange Wartezeiten gefasst machen: Am Dienstag, Donnerstag und Samstag treten laut der britischen Eisenbahngewerkschaft RMT ├╝ber 50.000 Besch├Ąftigte in den Streik. Demnach handelt es sich um den gr├Â├čten Streik im britischen Bahnverkehr seit ├╝ber 30 Jahren. Besonders in der Hauptstadt werden die Briten den Streik sp├╝ren: Am Dienstag wollen auch die Mitarbeiter der Londoner U-Bahn f├╝r 24 Stunden die Arbeit niederlegen.