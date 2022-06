"Fluggast-Triage" – droht jetzt der Reisekollaps in Deutschland?

"Das wird die Lage sichtlich entspannen"

Bevor die ersten im Ausland angeworbenen Arbeitskräfte an deutschen Flughäfen mit anpacken, dürften aber noch einige Wochen vergehen. Für das boomende Sommergeschäft könnten die Hilfskräfte mancherorts zu spät kommen, monieren derweil Branchenkenner.

"Besonders an Flughäfen in Bundesländern, in denen die Ferien erst Ende Juli beginnen, können die ausländischen Saisonarbeitskräfte für Abhilfe sorgen", sagt Beisel. "Die Aushilfskräfte können voraussichtlich ab Anfang August eingesetzt werden. Das wird die Lage sichtlich entspannen." Zunächst müssten sie eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, die aber nur wenige Wochen dauert.

Auch das Bundesinnenministerium rechnet damit, dass sie noch während der Sommerferienzeit ihren Dienst am Flughafen verrichten werden können. Die kurzfristig angeworbenen Arbeitskräfte könnten zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. "Bei den Sicherheitskontrollen kommt das wegen der dort nötigen Ausbildung und den dort geltenden Sicherheitsstandards nicht in Betracht", fügte er hinzu.

"Wir sehen ein grundlegendes Problem in der Luftverkehrsbranche"

Beisel sieht das anders und hält dagegen: "In der Ausgabe oder Rückführung der Wannen bei der Sicherheitskontrolle sollten wir auch auf ausländische Hilfskräfte setzen dürfen. Das gefährdet nicht die Sicherheit." Die Mitarbeiter seien schließlich sicherheitsüberprüft, geschult und könnten die Aufgabe erledigen.

Ziel der Bundesregierung sei es laut dem Sprecher, den Einsatz der zusätzlichen Arbeitskräfte rasch zu ermöglichen, "damit die Unternehmen diese massive Personalnot, die sie haben, nach der Corona-Zeit an den Flughäfen schnell ausgleichen können".

Allein: Damit ist es laut Beisel nicht ausgestanden. Er bietet der Bundesregierung daher an, dass die großen deutschen Verkehrsflughäfen, etwa die in Köln, Hamburg oder Düsseldorf, "die Steuerung der privaten Sicherheitsdienstleister selbst übernehmen". Derzeit macht das noch mit einigen Ausnahmen die Bundespolizei.

"Wir sehen aktuell ein grundlegendes Problem in der Luftverkehrsbranche, einen eklatanten Personalmangel", so der Verbandsfunktionär. "Der Bund sollte daher die Luftsicherheitsgesetzgebung alsbald anpassen. Die Flughäfen wissen am besten, wie viele Mitarbeiter in den Kontrollspuren benötigt werden."

Auch Reisende können mithelfen

Doch nicht nur der Bund und die Airports können etwas gegen das Flughafenchaos unternehmen – auch die Urlauber selbst. Beisel rät Reisenden, 2,5 bis 3 Stunden vor dem Abflug am Airport zu sein, früher aber auf keinen Fall. "Es bringt nichts, sechs Stunden vorher da zu sein. Das verstopft nur die Terminals." Auch sollten Reisende etwa den Online-Check-in nutzen sowie ihr Handgepäck korrekt packen. "So kann jeder was dafür tun, die Prozesse an den Flughäfen zu beschleunigen."

