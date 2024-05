Aktualisiert am 27.05.2024 - 05:00 Uhr

Auch viele Rentner sind verpflichtet, ihre Einkommensteuern zu erklären. Doch dabei sind sie offenbar etwas übereifrig: Wie t-online von der Deutschen Rentenversicherung Bund erfuhr, erhalten die Mitarbeiter in den Auskunfts- und Beratungsstellen sowie am Servicetelefon regelmäßig Anrufe von Rentnern, die eine Bescheinigung über ihre bezogene Rente fordern. Diese Bescheinigung ist für die Steuererklärung inzwischen aber gar nicht mehr nötig, da alle Daten dem Finanzamt vorliegen.

Das bedeutet: Wer seine Steuererklärung macht, braucht die Daten über seine gesetzliche Rente nicht mehr in die Formulare einzutragen, da die Rentenversicherung diese bereits automatisch übermittelt hat. "Lediglich wer sich mithilfe der Steuerprogramme vorab seine Steuer ausrechnen lassen möchte, benötigt die Daten", sagte Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online.

Bescheinigung für die Steuer erst im Folgejahr

Langes Warten am Telefon sei dafür nicht mehr nötig. Die kostenlose Bescheinigung, offiziell "Information über die Meldung an die Finanzverwaltung" genannt, können Rentner über den Online-Service der Rentenversicherung anfordern. Wichtig hierbei: Die Bescheinigung kann immer erst in dem Jahr ausgestellt werden, das auf das Jahr folgt, für das die Rentner ihre Steuern erklären wollen.