Steuersenkung für Gas: Grüne kritisieren Scholz

Von Vorstoß überrumpelt?

Die Bundesregierung will die Mehrwertsteuer auf Gas auf sieben Prozent senken. Dies soll zeitlich befristet gelten. Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin angekündigt. Der "Spiegel" berichtet, dass sich einige Grüne von dem Vorstoß überrumpelt gefühlt hätten.