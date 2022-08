Christian Lindner will Reform des Strommarktes

Gehandelt wird in Deutschland an der Leipziger Strombörse EEX, und zwar die Nachfrage für den nächsten Tag. Kann diese durch günstige Stromherstellung – wie Windkraft oder auch Kohle – befriedigt werden, ist alles in Ordnung. Muss aber Gas eingesetzt werden, dann gilt dessen hoher Grenzkostenpreis, der sich aus den Kosten berechnet, die für die Produktion einer Megawattstunde mehr entstehen. Dieser Preis gilt dann für alle – und die Unternehmen, die günstig produzieren, fahren ordentliche Gewinne ein.

Die französische Strombörse EPEX verteidigt das System. "Die Grenzkostenpreisbildung ist bewährt und hat sich für die europäischen kurzfristigen Day-ahead-Märkte als der effizienteste Preisbildungsmechanismus erwiesen", hieß es gegenüber dem "Focus". Die aktuelle Marktsituation sei nicht auf das Marktdesign zurückzuführen. Der Strommarkt sende "jeden Tag aussagekräftige und unverzichtbare Preissignale".

Mehreren Faktoren regeln den Strompreis

Ganz alleine schuld an den gestiegenen Preisen ist das Merit-Order-Prinzip nicht. Denn mehrere Faktoren wirken sich auf die Kosten aus.

Nachfrage: Wenn die Industrie mehr produziert und mehr Strom braucht, steigen die Preise. Auch Verbraucher spielen eine Rolle, zum Beispiel mit dem Einsatz von Stromheizungen oder Klimaanlagen.

Exporte in andere Länder: Ein Teil der europäischen Nachfrage wird von Deutschland mit Strom aus Gas gedeckt. Das feuert wiederum das Merit-Order-Verfahren an.

Kaum Preisspielraum: Viele Billiganbieter können bei den hohen Kosten nicht mehr mithalten.

Kann Atomkraft das Problem lösen?

Zumindest an den Strombörsen kann jede neue Energiequelle, die günstiger als Gas ist, bei Nachfragespitzen den Preis stabilisieren. Generell sind die Grenzkosten bei Atomenergie niedriger als bei Gaskraftwerken. Auch deshalb werden die Rufe nach einem Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen Meiler immer lauter. Allerdings will die Bundesregierung erst einen Stresstest abwarten.

Preise steigen immer weiter

An den Strombörsen erreichen die Preise immer neue Rekorde und lassen für die Zukunft weitere Belastungen für die Haushalte erahnen. Der Preis für eine Megawattstunde (1.000 Kilowattstunden) Strom zur Lieferung im kommenden Jahr lag an der Strombörse zuletzt bei 643 Euro, berichtet Verivox. Vor einem Jahr kostete eine Megawattstunde Strom noch 83 Euro, der Preis hat sich also mehr als verachtfacht.

Im Vergleich zum Vorjahr zahlt ein Drei-Personen-Haushalt laut Daten des Vergleichsportals Verivox mittlerweile 51 Prozent mehr pro Jahr für den Strom. "Damit liegen wir bereits jetzt bei einem Durchschnittspreis von fast 46 Cent pro Kilowattstunde", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox, t-online.

Frankreich will Strompreise deckeln

Angesichts der kräftig steigenden Kosten für Strom und Gas will Frankreich die Tarife auch im nächsten Jahr deckeln. Die Preise würden bis Ende 2022 höchstens um vier Prozent erhöht, versicherte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Samstag in Metz. Im nächsten Jahr würden keine Anpassungen nachgeholt. Auf diese Weise sollten die Belastungen für Verbraucher weiter eingedämmt werden. Wie die neuen Maßnahmen konkret aussehen sollen, präzisierte er nicht.