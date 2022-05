Gleichzeitig fĂŒrchten sie, dass Russland seinerseits den Gashahn schließen könnte. Zuletzt etwa hatte Wladimir Putin dieses Zeichen der StĂ€rke etwa gegenĂŒber Polen und Bulgarien ausgespielt.

KĂ€mpfe in der Ostukraine unterbrechen Gasfluss

Das russische Gas kommt dabei durch drei verschiedene Pipelines nach Deutschland. Die bekannteste ist Nord Stream 1, die in Greifswald endet. Die Yamal-Pipeline verlĂ€uft von Russland durch Belarus und Polen und kommt in Mallnow in Deutschland an. Von dem nun gestoppten Gastransport ĂŒber die Ukraine betroffen ist die Druschba-Pipeline, die auch die Slowakei und Tschechien durchquert und in Waidhaus endet.

Ukrainischen Angaben zufolge wurden fĂŒr die Station Sochraniwka im östlichen Gebiet Luhansk fĂŒr Mittwoch keine AuftrĂ€ge mehr angenommen. Der Betrieb könne dort kriegsbedingt nicht mehr kontrolliert werden, hieß es zur BegrĂŒndung aus Kiew. Dadurch kam es zu einem Teilstopp des Transits auf der Sojus-Pipeline, die mit der Drutschba-Pipeline zusammenlĂ€uft.

Durch diesen Ausfall könnten nun Gaslieferungen in Höhe von bis zu 32,6 Millionen Kubikmeter pro Tag wegfallen, fast ein Drittel der tĂ€glich ĂŒber die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge. Die Zahlen decken sich mit den Angaben des Gaskonzerns Gazprom.

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, flossen am Mittwoch insgesamt 72 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine-Pipelines. Am Vortag waren es demnach noch 95,8 Millionen Kubikmeter. Gleichzeitig betonte Gazprom, alle seine Verpflichtungen gegenĂŒber europĂ€ischen Kunden zu erfĂŒllen.

Wirtschaftsministerium gibt vorerst Entwarnung

Alles halb so wild also? Diesen Eindruck wollte am Mittwoch auch das Bundeswirtschaftsministerium wecken. EngpĂ€sse drohten Deutschland derzeit nicht, heißt es. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewĂ€hrleistet", sagte eine Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Das liegt auch am aktuell warmen Wetter, denn ein Blick auf die Zahlen zeigt: Derzeit werden die KapazitĂ€ten aller Pipelines nicht ausgenutzt. "Die Gasnetzlieferanten reagieren darauf in der Regel, indem sie weniger Gasmengen anmelden. In der Fachsprache heißt das 'nominieren'", heißt von der Bundesnetzagentur. "Der Gasverbrauch ist stark von der Temperatur abhĂ€ngig. Der Winterbedarf liegt ungefĂ€hr achtmal höher als der im Sommer."

Gasspeicher werden wieder befĂŒllt