Geywitz erwiderte: "In der Rechtsprechung sind 20 Grad Minimum festgelegt." Alles darunter k├Ânne sogar gesundheitsgef├Ąhrdend sein und sei auch geb├Ąudetechnisch zu kurz gedacht. Die Debatte f├╝hre ins Leere, weil mit einer Novellierung der Heizkostenverordnung Anfang Januar bereits monatliche Informationen ├╝ber den Verbrauch an die Mieter gehen w├╝rden. "Sie k├Ânnen ihren Verbrauch also regelm├Ą├čig ├╝berpr├╝fen und tun das allein aufgrund der Preise doch schon zunehmend", sagte Geywitz. Mehr Sinn als eine sinkende Mindesttemperatur machten die bereits bestehenden praktischen Informationen von Verbraucherzentralen und Bundesregierung.

"Zum anderen m├╝ssen wir auch bei denen an die T├╝r klopfen, die die Heizungsanlagen im Blick haben, also zum Beispiel Hausmeister", sagte Geywitz. Die Ministerin k├╝ndigte an: "Da werden wir gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft etwas bereitstellen."

Wohnung bei 18 Grad ist "vergleichbares kleines Opfer"

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) forderte bei einem Gasmangel eine Absenkung der Mindesttemperatur in den Wohnungen um bis zu sechs Grad Celsius: "Sollten die Gaslieferungen nach Deutschland k├╝nftig weiter deutlich eingeschr├Ąnkt werden und es zu einer Mangelsituation kommen, sollte der Rechtsrahmen so angepasst werden, dass weitere Absenkungen der Mindesttemperatur auf eine maximale Untergrenze von 18 Grad tags├╝ber und 16 Grad nachts m├Âglich werden", hatte GdW-Pr├Ąsident Axel Gedaschko den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt.

Auch der Deutsche St├Ądte- und Gemeindebund forderte ├änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, um als Konsequenz aus gedrosselten russischen Gaslieferungen die Einsparung von Energie zu erleichtern. Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer Gerd Landsberg wies in der "Rheinischen Post" darauf hin, dass Vermieter verpflichtet seien, eine Temperatur von mindestens 20 Grad zu gew├Ąhrleisten. "Das muss ge├Ąndert werden. Auch eine Wohnung mit 18 oder 19 Grad kann noch gut bewohnt werden, und dieses vergleichsweise kleine Opfer sollten alle mittragen k├Ânnen", sagte Landsberg.

Wenn die Lage sich weiter zuspitze, was nicht auszuschlie├čen sei, sollten in den Kommunen "konkrete Einsparpl├Ąne" entwickelt werden, forderte Landsberg. Konkret nannte er etwa die Absenkung der Temperaturen in den Verwaltungsgeb├Ąuden, die Reduzierung der Temperatur in Schwimmb├Ądern, m├Âglicherweise auch die zeitweise Schlie├čung einzelner Einrichtungen.

Gasspeicher zu 56 Prozent gef├╝hlt

Umgekehrt m├╝sse auch festgelegt sein, wo eine Temperaturabsenkung nicht m├Âglich sei, etwa in Krankenh├Ąusern und Pflegeeinrichtungen. Landsberg forderte, die Anstrengungen auch regelm├Ą├čig an die B├╝rger zu kommunizieren: "Wir kommen nur gemeinsam durch die Krise, das hei├čt, die Menschen m├╝ssen das mittragen."

Habeck sagte, derzeit seien die Gasspeicher zu 56 Prozent gef├╝llt. Das sei ├╝berdurchschnittlich gut, reiche aber nicht. "Wir k├Ânnen nicht mit 56 Prozent in den Winter gehen. Da m├╝ssen die voll sein. Sonst sind wir wirklich offen", sagte der Minister. Die Lage sei ernst, die Versorgungssicherheit aktuell aber gew├Ąhrleistet.