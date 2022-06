Geht Russland nun das Geld für den Krieg aus?

Russland bezeichnet Diskussion um Zahlungsunf├Ąhigkeit als "Farce"

Fr├╝heren Angaben von Juristen zufolge ist jedoch unklar, ob die Frist f├╝r die Regierung in Moskau schon am Sonntag endete oder doch erst mit Ende des darauffolgenden ersten Arbeitstages. Doch selbst wenn: Auch bis zum sp├Ąten Montagabend (Ortszeit) waren in Taiwan keine russischen Zahlungen eingegangen.

Wann ist ein Staat zahlungsunf├Ąhig?

Grunds├Ątzlich gilt ein Staat als zahlungsunf├Ąhig, wenn er seine Schulden nicht mehr bedienen kann, also Probleme mit der Zinszahlung oder der Schuldentilgung hat. Normalerweise treten solche Probleme auf, wenn Staaten ├╝ber ihre Verh├Ąltnisse Geld ausgegeben haben und ├╝berschuldet sind oder aus sonstigen Gr├╝nden an Kreditw├╝rdigkeit eingeb├╝├čt und ein Liquidit├Ątsproblem haben.

Ist Russland zahlungsunf├Ąhig?

Nicht wirklich. Russland ist nicht in der Lage, seinen Schuldnern die vereinbarten Summen als Zinsen zu ├╝berweisen. Das liegt aber unter anderem daran, dass der Westen einen gro├čen Teil der russischen Devisen eingefroren und Russland aus dem globalen Zahlungsnetzwerk, SWIFT, ausgeschlossen hat. US-Banken ist es inzwischen zudem verboten, Zahlungen des russischen Staates an ihre Kunden weiterzuleiten.

Russland betont, wirtschaftlich in der Lage und auch Willens zu sein, seine Schulden zu bedienen. Moskau sitzt auf milliardenschweren Devisenreserven, weshalb die Zahlungen f├╝r ausstehende Anleihen in H├Âhe von insgesamt 40 Milliarden Dollar eigentlich problemlos geleistet werden k├Ânnten. Doch die Sanktionen verhindern dies.

Im Vergleich nicht hoch verschuldet

Der Kreml beschuldigt den Westen deshalb, Russland in eine k├╝nstliche Zahlungsunf├Ąhigkeit treiben zu wollen. Tats├Ąchlich sieht die wirtschaftliche Lage des Jahres besser aus, als bei den harschen Sanktionen des Westens zu erwarten war. Das liegt vor allem an dem florierenden Rohstoffgesch├Ąft.

Die Preise f├╝r Gas und ├ľl sowie f├╝r seltene Metalle wie Palladium waren nach dem Kriegsbeginn in die H├Âhe geschossen und Russland konnte von den h├Âheren Preisen am Weltmarkt profitieren. Zudem wirken die Sanktionen des Westens auf den Rohstoffmarkt erst mit erheblicher Verz├Âgerung. So soll das viel diskutierte ├ľlembargo erst zum Ende des Jahres in Kraft treten und umfasst nicht einmal alle ├ľllieferungen aus Russland. Ein Gasembargo stand f├╝r Europa gar nicht erst zur Diskussion. Der Rubel rollt also weiter nach Russland.