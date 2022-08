DIW-Berechnung: Das bringen Ihnen Lindners Steuerpläne

Wer von Lindners Plänen profitiert – und wer nicht

Wie stark Gering-, Normal- und Topverdiener konkret von der geplanten Reform des Einkommensteuertarifs profitieren, hat nun Fratzschers Kollege Stefan Bach ausgerechnet, Volkswirt und Steuerexperte am DIW. Demnach gehen von den 9 Milliarden, die die Pläne den Staat kosten werden, 54 Prozent an die oberen 20 Prozent der Einkommensverteilung, 34 Prozent an die obersten 10 Prozent und nur 12 Prozent an die untere Hälfte.