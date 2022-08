Niedrige Pegelstände: Unternehmen am Rhein sitzen auf dem Trockenen

Für die Definition des Niedrigwassers nahmen die Wissenschaftler des IfW die kritische Marke von 78 Zentimeter an der Messstelle Kaub an. Dort befindet sich laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein die niedrigste Fahrrinnentiefe. "Kaub ist sozusagen das Nadelöhr auf der Route", so Meuchelböck. Aktuell steht der Pegel in Kaub bei 45 Zentimetern, 2018 waren es zeitweise sogar nur 25 Zentimeter.