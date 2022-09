Deutsche Exporte stimmen Ökonomen pessimistisch

Insgesamt wurden im Juli Waren "Made in Germany" im Wert von 131,3 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Von Januar bis einschließlich Juli 2022 summierten sich die deutschen Ausfuhren auf 886,9 Milliarden Euro. Das ist trotz der Verwerfungen in Folge des Krieges in der Ukraine und eines Einbruchs im Geschäft mit Russland ein Plus von 13,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.