"Die deutsche Bürokratie zu verstehen, ist wirklich schwierig"

Was sie damit auch meint: Im Vergleich zu ihrer Heimat wirkt in Deutschland manches antiquiert. Bevor sie in Walldorf ankam, habe sie noch nie Briefe von einer Behörde erhalten, so Kamarova. "Alles war digital in der Ukraine, persönliche Termine bei Ämtern brauchte man fast nie."

Hoffen auf einen unbefristeten Vertrag

"Ich hoffe sehr, dass ich weiterhin bei SAP arbeiten kann", sagt Viktoriia Kramarova. Als sie am Bahnsteig von Charkiw in ein neues Leben aufgebrochen ist, sei es nur darum gegangen, sich und ihre Mutter in Sicherheit zu bringen. Wer hätte ahnen können, wie viel Glück sie inmitten all des Unglücks haben würde? Auf Kramarovas T-Shirt steht "As beautiful as possible". Sie hat es in Deutschland gekauft.