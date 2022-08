Maskenpflicht im Flugzeug: "Kaum noch durchzusetzen"

Das bestätigt auch eine Sprecherin der Lufthansa. "Die unterschiedlichen Regelungen sind für Passagiere nicht nachvollziehbar. Das führt zu Konflikten an Bord, die eine Belastung für unsere Crews bedeuten."

Robert Habeck auf dem Flug nach Kanada: In dem Regierungsflieger haben viele Passagiere keine Maske getragen – und damit für eine Debatte gesorgt. (Quelle: Kay Nietfeld)

Die Airline verweist auf die verschiedenen Standards, die in Deutschland bezüglich der Maskenpflicht gelten. "In vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens, etwa im Supermarkt oder im Restaurant, ist die Maskenpflicht längst abgeschafft. Dass ausgerechnet in Flugzeugen weiter Masken getragen werden sollen, ist schwer begründbar.“

"Die Maskenpflicht ist ein deutscher Sonderweg"

Wer im Flughafen im Restaurant isst, braucht also keine Maske, sobald der Passagier aber im Flieger sitzt, muss er eine Maske aufsetzen. Besonders Ausländer dürften von diesen Regelungen verwirrt sein. "Bisher haben sich ausländische Gäste immer an die Bestimmungen des jeweiligen Landes gehalten. Mit steigendem Reiseaufkommen befürchte ich aber, dass es in Zukunft schwieriger werden könnte", sagt Schwerthelm.

Denn in vielen anderen Ländern gilt keine Maskenpflicht mehr. "Die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen ist ein deutscher Sonderweg", kritisiert die Lufthansa. Ein Ende davon ist aber nicht in Sicht.

Im Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes ist die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen weiter enthalten. Sogar mehr: In der neuen Version dürfen nur noch Mitarbeiter OP-Masken tragen, die Passagiere müssen in Zukunft eine FFP2-Maske aufsetzen, zuvor hatten sie auch die Möglichkeit, eine OP-Maske zu verwenden.

FFP2-Pflicht stößt auf Ablehnung

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) reagiert auf den Entwurf mit Unverständnis. "Der BDL hält eine nationale Verschärfung der Maskenpflicht, durch die Passagiere im Flugzeug künftig nur noch FFP2-Masken tragen dürfen, für nicht verhältnismäßig und nachvollziehbar", sagt eine Sprecherin t-online.