Verband: Sanktionen gegen China seien "unmöglich" für deutsche Wirtschaft

Die Abhängigkeit sei "immens", sagte der Gesamtmetallchef der Deutschen Presse-Agentur. "Auch die Handelsbeziehungen mit China sind ja völlig anders als die mit Russland ." Die Industrie wäre bei einem Wirtschaftskrieg des Westens mit China an vielen Stellen lahmgelegt. "Stellen Sie sich mal vor, wir schneiden plötzlich alles ab, was heute aus China nach Europa kommt. Das ist unvorstellbar."

Es gebe keine Alternative zu China

"Darauf kann man sich nicht einstellen. Sie können jetzt nicht plötzlich anfangen, alles, was aus China kommt, zu verlagern." Wolf sagte weiter: "Wenn ich mir überlege, was alles aus China kommt, an Unmengen von Teilen, an Fertigprodukten." Es werde häufig gesagt: "Was wir heute aus China alles beziehen, das beziehen wir dann halt woanders her. Ja, woher denn?"