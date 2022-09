Stechuhr – Lesermeinungen: "Eine Entmündigung der Arbeitnehmer"

Nachdem das Bundesarbeitsgericht vergangene Woche festgelegt hat, dass Arbeitszeiten erfasst werden müssen, ist nun die Bundesregierung am Zug, zeitnah ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden.

"Ausbeutung vergrault viele engagierte Menschen"

"Ich finde es gut, wenn die Arbeitszeit digital erfasst wird", schreibt t-online-Leserin Michaela Kreutz . Die Heilerzieherin arbeitet im sozialen Bereich, genauer gesagt in der Kinder- und Jugendhilfe.

"Dort enden moralische Erwartungen des Arbeitgebers immer in Überstunden . Früher kommen, später gehen sind quasi keiner Würdigung, geschweige denn einer Erfassung bei den Überstunden wert. Das ist Ausbeutung und vergrault viele engagierte Menschen aus diesen Berufen", glaubt sie.

"Stechuhren haben keine Berechtigung mehr"

t-online-Leser Juergen Ruthenburg mailt: "Ich arbeite in der IT und habe dazu eine ganz klare Haltung: Stechuhren haben keine Berechtigung mehr. In Zeiten von Homeoffice und Remote-Arbeiten ist Flexibilität angesagt und kein starrer Rahmen! Die Wirtschaft heute kennt keine zeitliche oder räumliche Begrenzung mehr. Dank Internet sind Anfragen und Auftragsvergabe zu jeder Zeit möglich. Das verlangt dann aber auch, genauso darauf regieren zu können."