"Gratismentalität": Christian Lindner empört mit Aussagen über 9-Euro-Ticket

Aktualisiert am 08.08.2022 - 17:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein 9-Euro-Ticket sei unfair, findet Christian Lindner, und bemängelt eine Gratismentalität in Deutschland. Dafür erntet er Kritik und Hohn.

Christian Lindner sorgt mit seinem klaren Nein zum 9-Euro-Ticket für große Empörung. Am Wochenende bezeichnete er die Forderung nach einer Verlängerung des subventionierten Nahverkehrs als eine "Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen", von der er nicht überzeugt sei.

Am Montag legte er inmitten des Aufschreis in sozialen Netzwerken wie Twitter und von Verbänden nach. Eine Fortführung des 9-Euro-Tickets sei "nicht nachhaltig finanzierbar, nicht effizient und nicht fair", schrieb Lindner in einem Tweet. Laut Lindner würden Bewohner im ländlichen Raum die Mobilität der Stadtbewohner mit dem vergünstigten Nahverkehrsticket finanzieren.