Aktualisiert am 15.08.2022 - 17:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So viel Gasumlage müssen Sie bezahlen

Die Gasumlage steht: Ab dem 1. Oktober müssen sich Endverbraucher mit 2,4 Cent pro Kilowattstunden an den Mehrkosten beteiligen, die Gasimporteuren wie Uniper angesichts der hohen Energiekosten entstehen.

Die Bundesregierung will damit auch einen Anreiz zum Energiesparen setzen. Die Idee: Wird die Gasrechnung für Kunden spürbar höher, werden viele Menschen ihren Verbrauch einschränken, Deutschland womöglich ohne eine Gasmangellage durch den Winter kommen.

Doch in welcher Höhe schlägt die Gasumlage bei Ihnen als Kunde zu Buche? Um das herauszufinden, müssen Sie lediglich die Umlage mit Ihrem jährlichen oder monatlichen Gasverbrauch in Kilowattstunden multiplizieren.

Offen ist aktuell noch, ob auf diese Summen zusätzlich die Mehrwertsteuer von 19 Prozent drauf kommt. In diesem Fall fielen die Beträge abermals höher aus.

Die Bundesregierung sucht derzeit nach einem Weg, damit die Steuer nicht fällig wird. Zuletzt hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) dafür einen Brief an die EU-Kommission geschrieben, in dem er um eine Ausnahme vom sonst geltenden EU-Recht bat. Eine Antwort aus Brüssel steht bislang noch aus.